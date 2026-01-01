В Прикамье похитителям более ста тонн рельсов дали условные сроки Ущерб от их действий превысил 2,7 млн рублей

Сергей Глорио

Губахинский городской суд вынес приговор троим местным жителям 42, 48 и 53 лет, которые признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Это преступление квалифицируется по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Согласно материалам дела, в мае 2024 года мужчины решили украсть рельсы с неиспользуемого железнодорожного полотна, которое принадлежит краевому учреждению на праве оперативного управления. Один из них, координируя действия остальных, предоставил оборудование для резки балок и организовал транспортировку похищенного на своём грузовом автомобиле.

Мужчины неоднократно выезжали в лесной массив около п. Широковский Губахинского муниципального округа, где демонтировали, резали и грузили рельсы. Похищенное они вывозили на участок, принадлежащий одному из участников группы, где планировали хранить его до продажи. Впоследствии он сдавал фрагменты рельсов в пункты приема металлолома, используя чужие паспортные данные.

Вырученные деньги сообщники поделили между собой.

С июня по июль 2024 года мошенники украли свыше 100 тонн ж/д рельсов, что нанесло ущерб владельцу в размере более 2,7 млн руб. В ходе расследования было арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 4 млн руб.

Суд приговорил каждого из виновных к двум годам лишения свободы условно. В процессе суда мужчины частично компенсировали ущерб на сумму более 2 млн руб. Иск потерпевшего на оставшуюся сумму был удовлетворен судом через обращение взыскания на арестованное имущество.

Приговор пока не вступил в законную силу.

