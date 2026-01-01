Госветинспекция опровергла массовый падёж скота в деревнях Пермского края Эпизоотическая ситуация в регионе находится под контролем

Государственная ветеринарная инспекция Пермского края прокомментировала сообщения неназванных СМИ о массовом падеже скота в деревнях Прикамья.

«На текущий момент в регионе не зафиксированы случаи массовой гибели животных или распространения особо опасных заболеваний», — заявили в инспекции, отметив, что эпизоотическая ситуация в регионе находится под полным контролем.

Как рассказали в ведомстве, служба регулярно проводит плановые противоэпизоотические и профилактические мероприятий, строго следуя ветеринарному законодательству.

Также для предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди животных в инспекции призвали владельцев сельскохозяйственных животных и птиц соблюдать ветеринарные нормы по содержанию и транспортировке, обращению с кормами и сырьем, а также по профилактике заболеваний.

Всех сельскохозяйственных животных необходимо ставить на учёт в ветеринарной службе, обеспечивать полноценными кормами, проводить регулярные вакцинации, дезинфекцию и дератизацию помещений и пр.

О любых случаях заболеваний, внезапных падежах и необычном поведении животных нужно незамедлительно сообщать в Госветслужбу.

Напомним, в феврале и марте 2026 года в Новосибирской области и ряде других субъектов Российской Федерации — по заявлению властей и надзорных органов — произошла вспышка пастереллёза и бешенства среди крупного рогатого скота. Это привело к введению режима чрезвычайной ситуации и массовому принудительному изъятию животных с последующим их уничтожением путём сожжения. Фермеры сообщали, что подвергшиеся уничтожению животные зачастую не имели признаков заболевания. Жители утверждали, что власти не показывали им официальных документов об изъятии скота, не знакомили с результатами анализов.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.