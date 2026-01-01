В Перми строительная компания выплатит почти 5 млн рублей за замороженную стройку Подрядчик не вернул деньги, после чего пермяк пошёл в суд

Сергей Глорио

Мотовилихинский районный суд Перми удовлетворил иск пермяка к строительной компании «Оберег» за срыв строительства дома. Суд обязал подрядчика вернуть клиенту почти 2,4 млн руб., а также выплатить неустойку, убытки, штраф и судебные расходы. Общая сумма взыскания превысила 4,9 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в июне 2024 года заказчик и ООО «Строительная компания «Оберег» заключили договор подряда на строительство дома со сроком выполнения работ один год. Пермяк перечислил подрядчику 2 578 350 руб. Однако уже в июле 2024 года работы были остановлены: на участке установили только сваи на сумму 200 тыс. руб., после чего строительство было заморожено.

В сентябре 2025 года, не дождавшись возобновления работ, заказчик направил подрядчику претензию с требованием вернуть деньги, но компания проигнорировала обращение. Тогда пострадавший обратился в суд.

Суд признал, что строительная компания допустила существенные нарушения условий договора и заочным решением частично удовлетворил требования истца. В итоге подрядчик обязан выплатить:

— 2 378 350 руб. — внесённые заказчиком средства;

— 513 723 руб. — неустойка за нарушение сроков;

— 419 772 руб.— убытки;

— 1 655 922 руб. — штраф;

Также строительную компанию обязали возместить расходы по оплате госпошлины.

Заочное решение суда пока не вступило в законную силу.

