В Прикамье литр бензина подорожал за неделю на 17 копеек Дороже 63 рублей торгуется АИ-92

Константин Долгановский

В Пермском крае продолжает расти стоимость автомобильного топлива. По информации Росстата, за последнюю неделю средняя цена бензина на местных АЗС поднялась на 17 коп. и теперь составляет 66,3 руб. за литр.

Цена на бензин марки АИ-92 увеличилась до 63,12 руб. (+18 коп.), АИ-95 — до 68,2 руб. (+17 коп.), АИ-98 — до 93,82 руб. (+19 коп.). Стоимость дизельного топлива также возросла на 14 коп. и достигла 78,35 руб. за литр.

С 17 по 23 марта рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 71 субъекте Российской Федерации, более всего в Республике Крым и Ямало-Ненецком автономном округе (+0,9%). Снижение цен на бензин зафиксировано в трех субъектах РФ, более всего в Сахалинской области (-0,9%).

