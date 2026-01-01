За 25 марта в Перми потушили 11 пожаров

За прошедшие сутки, 25 марта 2026 года, в Пермском крае потушили 11 пожаров. Из них четыре — в Перми, три — в Соликамском округе, по одному — в Пермском, Чайковском, Нытвенском и Добрянском округах. Один человек получил ожоги. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых возгораний 25 марта в крае работали 184 профилактические группы, состоящие из 429 человек. Они обследовали 1659 жилых домов, провели инструктажи по пожарной безопасности с 2773 жителями, раздали 2190 информационных листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей при первых признаках пожара немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».

