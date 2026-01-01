На улице в Мотовилихинском районе Перми образовался провал Жители опасаются несчастных случаев и ДТП

Фото: ТК ВЕТТА

В Мотовилихинском районе Перми на ул. Переездной на проезжей части образовался провал, который растёт с каждым днём. Однако городские службы не принимают никаких мер для его ликвидации. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на местных жителей.

«Провал на дороге с каждым днём увеличивается. Здесь интенсивное движение — грузовой и легковой транспорт. На прошлой неделе место огородили, но с тех пор никто не появился. Ждём реакции ответственных служб», — рассказали люди.

Отметим, подобные ямы на дорогах возникают в Перми регулярно. Зачастую в них проваливаются автомобили, которые потом вытаскивают с помощью спецтехники. Как правило, это происходит весной.

