На дорогах Перми начался ямочный ремонт Проводится мойка остановок

Константин Долгановский

В Перми дорожные рабочие приступили к ямочному ремонту на городских улицах с использованием литого и горячего асфальтов. Об этом сообщили мэр Эдуард Соснин, отметив, что этот метод подходит для межсезонья и предотвращает дальнейшее разрушение дорожного покрытия.

Подрядчики уже восстановили более 700 кв. м асфальта на улицах Веденеева, Гальперина, Ласьвинской, Репина, Тургенева, Первомайской и на Бродовском тракте. Работы продолжаются на улицах Мира, Ушинского и Стахановской.

В то же время проводится мойка остановок, уборка дорог, очистка ливневой канализации и удаление незаконных граффити с фасадов зданий и столбов. Недавно были приведены в порядок остановочные пункты на Комсомольском проспекте, улицах Ленина, Докучаева и Героев Хасана. В планах — вымыть более тысячи павильонов по всему городу. На ул. Солдатова очищена ливневая система от мусора.

В районах Перми также стартуют весенние субботники. Первый из них провела накануне администрация Орджоникидзевского района.

