Из-за тёплой погоды весенние распродажи в Перми могут стартовать в апреле Об этом сообщили в крупном ТРК

В пермских магазинах ТРК «Семья» весенние коллекции одежды появятся в продаже уже в начале апреля, сообщила пресс-служба торгово-развлекательного комплекса.

Погода играет ключевую роль в спросе на легкую одежду: тёплая и ранняя весна значительно увеличивает продажи. Пик интереса к демисезонным курткам и одежде приходится на апрель, а в мае наблюдается рост продаж летней одежды.

Ожидается, что в этом году весенние распродажи начнутся раньше обычного — уже в апреле. Магазины будут активно стимулировать покупательскую активность, предлагая скидки в размере 15-20%. Продажи могут продлиться дольше, чем обычно, но к их завершению ассортимент размеров может сократиться.

