Жительницу Прикамья осудили за незаконное потребление электроэнергии

Мировой судья судебного участка в Усть-Кишерти удовлетворил иск филиала ПАО «Россети Урал» — «Пермэнерго» к жительнице д. Лек, которая незаконно потребляла электроэнергию.

Во время проверки специалисты Кунгурских электрических сетей «Пермэнерго» обнаружили, что в одном из частных домов д. Лек было произведено самовольное подключение к электросетям. Женщина, проживающая в этом доме, использовала электричество без заключения договора и прохождения процедуры технологического присоединения.

Общий объём незаконно потребленной электроэнергии составил более 8 тыс. киловатт-часов, что подтверждается актом проверки. В результате ущерб энергетикам превысил 30 тыс. руб.

Недобросовестный потребитель частично погасил задолженность за незаконное использование электроэнергии. В связи с этим энергетики обратились в суд для защиты своих интересов.

Суд рассмотрел дело и удовлетворил требования «Россети Урал» полностью. С ответчика взыскали остаток суммы ущерба в размере более 11 тыс. руб. и расходы на государственную пошлину в размере 4 тыс. руб.

