Почти на полсуток отложен вылет рейса из Перми в Шарм-эш-Шейх Задерживаются и другие рейсы

В пермском аэропорту Большое Савино задерживаются несколько рейсов на прилет и вылет. Эти данные следуют из онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, рейс ДР 569 авиакомпании «Победа» из Санкт-Петербурга должен был приземлиться в Перми в 04:35, однако сейчас время прибытия изменено на 11:15. Также с опозданием прибудет борт из Шарм-эш-Шейха (авиакомпания «Россия»): в 02:50 27 марта вместо 13:20 26 марта.

Помимо этого, с задержкой в пермский аэропорт прибыл рейс FV 6581 из Питера: в 09:29 вместо 05:30. Также задержался рейс ДР 6511 из Москвы, который приземлился в Перми в 05:22, хотя по расписанию должен был прибыть в 04:05.

В настоящее время почти на 11,5 часов задерживается вылет рейса FV 5969 до Шарм-эш-Шейха. Пассажирский самолёт отправится из Перми в 04:00 27 марта вместо 16:25 26 марта.

Отметим, задержки рейсов произошли на фоне ночной атаки украинских дронов на российские регионы в Европейской части страны.

