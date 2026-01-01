К 10-летию Росгвардии в Перми подсветят телебашню

Администрация Перми

В честь 10-летия Федеральной службы войск национальной гвардии России 27 марта филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» осветит главную телебашню Перми. С 20:00 до полуночи телебашня будет расцвечена официальными цветами Росгвардии — белым и краповым.

Росгвардия, созданная для защиты государственной и общественной безопасности, была учреждена в 2016 году. Тогда указ о создании Росгвардии подписал президент РФ Владимир Путин.

«Подсветка телебашни станет важным элементом торжеств, подчеркнув роль Росгвардии в обеспечении безопасности и порядка в Пермском крае. Это событие также продемонстрирует общественное признание заслуг сотрудников и военнослужащих ведомства», — заявили в Пермском КРТПЦ.

