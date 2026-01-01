Средний размер POS-кредитов в торговых точках Прикамья снизился на 6,7% Банки ужесточили требования к качеству кредитных историй заёмщиков

Константин Долгановский

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в Пермском крае средний размер POS-кредитов в торговых точках в феврале 2026 года снизился до 66,4 тыс. руб., что на 6,7% меньше, чем в январе того же года (71,2 тыс. руб.).

В среднем по РФ кредит снизился на 5,7% до 67,5 тыс. руб. Однако по сравнению с февралем 2025 года, когда средний размер составлял 63,5 тыс. руб., этот показатель вырос на 6,3%.

Наибольшее снижение среднего размера POS-кредитов по сравнению с январем 2026 года наблюдалось в Республике Дагестан (-22,2%), Свердловской области (-9,8%), Республике Северная Осетия – Алания (-9,7%), Москве (-8,8%) и Саратовской области (-8,5%). Единственным регионом из топ-30, где этот показатель вырос, стал Красноярский край (+0,7%).

«В феврале 2026 года, по сравнению с январем, в сегменте POS-кредитов произошло снижение всех ключевых показателей: объёма выдач, количества займов и среднего чека, — говорит Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. - Уровень одобрения заявок на POS-кредиты также был низким. Банки ужесточили требования к качеству кредитных историй заёмщиков, стремясь снизить риски. Потенциальным заемщикам рекомендуется внимательно следить за своей кредитной историей, чтобы избежать ухудшения условий кредитования».

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.