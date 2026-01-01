В Пермском крае 36% вакансий для рабочих не требует опыта Работодатели предлагают новичкам зарплату в 75 тысяч рублей

Константин Долгановский

Эксперты hh.ru проанализировали предложения о работе в сфере рабочего персонала в Пермском крае с начала года и выяснили, сколько вакансий открыто для новичков и какие навыки от них ожидают работодатели.

За текущий год в Пермском крае появилось 7,2 тыс. вакансий для рабочих. Треть из них (36%, или 2,6 тыс. вакансий) доступна кандидатам без опыта.

Работодатели предлагают новичкам зарплату в 75 тыс. руб. — хороший старт для тех, кто только начинает работать в этой сфере. Это сопоставимо с предложениями для молодых специалистов в других областях, что делает рабочие профессии более привлекательными для молодёжи и людей, решивших сменить карьеру.

Хотя опыт работы не обязателен, работодатели ждут от кандидатов определенных навыков и личных качеств.

Первое место среди требований занимает умение работать в команде (130 раз упоминается в вакансиях). Этот мягкий навык ценится выше технических знаний, так как большинство задач в рабочих профессиях выполняется совместно с коллегами, и от способности эффективно взаимодействовать зависит продуктивность всей команды.

Второе место занимают точность и внимание к деталям (110 раз), что особенно важно в логистике и производстве, где ошибки могут обойтись дорого. Третье место по частоте упоминаний — проведение ремонтных работ (90 раз).

В десятку самых востребованных навыков и качеств также вошли: приёмка грузов (85 раз), обучение и развитие (80 раз), ответственность (80 раз), техническое обслуживание (55 раз), управление грузовым транспортом (50 раз), ведение складского учёта (50 раз) и слесарные работы (50 раз).

«В условиях нехватки кадров работодатели готовы обучать специалистов с нуля. Поэтому они всё чаще публикуют вакансии для соискателей без опыта, но с правильным отношением и базовыми навыками, — отмечает Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал.— В приоритете не технические знания, которым можно научиться за несколько недель, а личные качества: умение работать в команде, ответственность, внимательность и готовность к обучению и развитию. Именно эти характеристики определяют, станет ли сотрудник ценным в долгосрочной перспективе».

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.