На конкурс губернаторских грантов в Пермском крае подано 294 заявки от НКО

Подведены итоги заявочной кампании

Подведены итоги заявочной кампании на конкурс грантов губернатора Пермского края для социально ориентированных НКО. Заседание Координационного совета состоялось 25 марта, где определили список организаций, допущенных к независимой экспертизе.

Всего было подано 294 заявки, 40 из которых представили новые участники. Наибольшее количество проектов поступило от Пермского городского и муниципального округов, а также от Краснокамского округа, Кудымкара, Березников, Чайковского, Чусовского и Верещагинского округов.

Основные направления, которые привлекли внимание участников, включают науку, образование и просвещение, патриотическое воспитание, социальную поддержку, охрану здоровья, популяризацию здорового образа жизни, поддержку семьи, материнства, отцовства и детства.

Общая сумма запрошенной поддержки составила 418 млн руб., из которых 316 млн — софинансирование.

В ходе заявочной кампании состоялось 82 консультации по проектной документации, а также более 200 телефонных и онлайн-консультаций. Выездные мероприятия по социальному проектированию прошли в 14 территориях.

Итоги конкурса объявят 15 мая, а реализация поддержанных проектов начнётся 15 июня.

