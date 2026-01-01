Пермская ветклиника нарушала правила утилизации биологических отходов

Фото: freepik

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели проверку ООО «Ветдруг» (ветеринарной клиники «Друг») в Перми. Клиника предоставляет услуги по лечению животных, эвтаназии и утилизации биологических отходов.

Выяснилось, что клиника не оформляет ветеринарные сопроводительные документы на биологические отходы. Это означает, что в клинике осуществляется незаконный оборот таких отходов без надлежащего контроля.

Такие действия нарушают Ветеринарные правила оформления сопроводительных документов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 20 марта 2026 года Управление вынесло клинике предостережение.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.