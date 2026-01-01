Годовая инфляция в Пермском крае замедлилась Но она по-прежнему выше, чем в целом по России

В феврале 2026 года годовая инфляция в Пермском крае уменьшилась до 6,7% по сравнению с январём, когда она составляла 7,4%. Снижение произошло благодаря замедлению роста цен на продукты питания, а также охлаждению спроса и укреплению рубля в некоторых категориях непродовольственных товаров. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

Несмотря на продолжающееся увеличение издержек производителей, годовой рост цен на некоторые продукты из «борщевого набора» замедлился. Этому способствовал хороший урожай картофеля, капусты и лука в прошлом году. Кроме того, снижение мировых цен на кофейные зёрна привело к удешевлению кофе.

Потребительская активность снизилась, а укрепление рубля привело к тому, что телевизоры, компьютеры, бытовая техника, электроника и легковые автомобили стали дешевле в годовом выражении.

Однако услуги зарубежного туризма заметно подорожали. Это связано с повышенным спросом во время высокого сезона и наличием прямых рейсов из Перми в страны Юго-Восточной Азии.

В целом по России инфляция составила 5,9%. Прогнозируется, что в 2026 году инфляция опустится до 4,5-5,5%, а в 2027 году и последующие годы будет оставаться на уровне около 4%.

