В Перми можно оформить онлайн более 90% услуг по земельным вопросам Сокращаются также сроки рассмотрения по таким обращениям

Константин Долгановский

В Перми в электронном формате доступны такие муниципальные услуги в сфере земельных отношений, как получение разрешения на пользование землёй, приобретение участков по итогам аукционов, а также установление сервитута. По этим направлениям процент услуг, предоставляемых онлайн, превышает 90%. Об этом сообщили в департаменте земельных отношений.

Кроме того, жители могут дистанционно оформить безвозмездное получение земельного участка в собственность и утвердить схему участка на кадастровой карте. По этим направлениям более 70% всех обращений поступают в электронной форме.

Сроки рассмотрения таких заявлений продолжают сокращаться. По оценкам городского департамента земельных отношений, по некоторым видам услуг они снизились в два раза по сравнению с установленными регламентами. На официальном сайте мэрии в разделе соответствующего департамента опубликована контактная информация специалистов, готовых проконсультировать и помочь с подачей электронного заявления.

