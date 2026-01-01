В Пермском крае спрос на бурильщиков для работы вахтовым методом вырос на 53% Сотрудникам предлагают до 216 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые три месяца 2026 года в сравнении с тем же периодом 2025-го ощутимо возрос интерес к кадрам, готовым трудиться по вахтовому графику в Пермском крае. Согласно аналитическим данным «Авито Работы», в некоторых сферах увеличение количества предложений о работе превысило 50%, а средний уровень предлагаемой заработной платы приближается к 215 629 руб. Эти сведения «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе компании.

Наиболее выраженный подъём зафиксирован в сегменте бурильщиков: количество вакансий увеличилось на 53%, при этом среднее предложение по оплате труда составляет 206 644 руб. Повышенный спрос на таких профессионалов обусловлен активным развитием проектов в сырьевом секторе.

За бурильщиками следуют водители специализированной техники, для которых число вакансий выросло на 51%, а среднемесячный доход достигает 99 139 руб. Эти специалисты востребованы на стройплощадках и промышленных объектах, где необходимо управление тяжёлой техникой.

Строители также показывают положительную динамику: количество открытых позиций увеличилось на 12%, а средняя оплата труда равна 215 629 руб. Несмотря на менее стремительный рост, уровень дохода в этой отрасли остается одним из самых высоких среди представленных профессий.

Увеличение числа вакансий свидетельствует о том, что спрос на квалифицированных рабочих для вахтового формата труда не снижается. Он остается востребованным для реализации масштабных инфраструктурных и промышленных проектов, отмечается в исследовании.

