Пермский край входит в ТОП-5 регионов ПФО по количеству субъектов МСП В регионе зарегистрировано 108,8 тысячи таких объектов

По данным на середину марта, количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Пермском крае превысило 108,8 тыс. Такие данные приводятся в едином реестре субъектов МСП Федеральной налоговой службы.

Из них на юридические лицо категории «микропредприятия» приходится 30,8 тыс. субъектов, категории «малое» — 2,8 тыс., категории «среднее» — 298. Что касается ИП, то среди них микро — 74,1 тыс., малых — 571, средних — 14. В сравнении с мартом 2025 года общее количество МСП в регионе выросло на 4,8 тыс. (в марте 2025 года — 104 тыс.).

Примечательно, что за год количество микропредприятий среди ИП выросло на 8% (в марте 2025-го их было зарегистрировано 68,6 тыс.). В то же время снизилось на 2,3% количество микропредприятий среди юридических лиц, в марте прошлого года их насчитывалось 31,6 тыс.

Согласно информации реестра на 10 марта, Пермский край занимал пятое место в ПФО по количеству субъектов МСП. Выше нашего региона в рейтинге Татарстан (187,9 тыс.), Башкортостан (153 тыс.), Самарская (141,3 тыс.) и Нижегородская (136,9 тыс.) области.

