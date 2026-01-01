В Прикамье подростки стали совершать втрое больше киберпреступлений В полиции региона подвели итоги работы за 2025 год

ГУ МВД по Пермском краю

Константин Долгановский

На заседании межведомственной комиссии, которое было посвящено правонарушениям и преступлениям среди несовершеннолетних, подвели итоги за 2025 год. Обсуждение прошло в краевом главке с участием представителей подразделений по делам несовершеннолетних, по борьбе с киберпреступностью и Центра по противодействию экстремизму.

Врио начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю Оксана Пирогова сообщила, что в 2025 году в России зафиксирован рост преступлений, совершённых подростками. Он увеличился на 10%. В Пермском крае тоже наблюдается увеличение числа особо тяжких преступлений со стороны несовершеннолетних.

Кроме того, втрое увеличилось количество преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Отмечен рост краж и неправомерных завладений транспортными средствами.

«Возрастная категория несовершеннолетних, совершивших преступления, — это подростки 16-17 лет, преимущественно являющиеся учащимися школ. Каждый шестой подросток совершил преступления в состоянии алкогольного опьянения», — пояснила Пирогова.

Полицейские напомнили о введении уголовной ответственности за неоднократную розничную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для её потребления.

Для предотвращения правонарушений среди подростков ведомство ежемесячно проводит профилактические мероприятия, включая ночные рейды. Пирогова подчеркнула, что бесконтрольное времяпрепровождение увеличивает риски вовлечения молодёжи в деструктивные течения через соцсети.

Заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю Иван Куриляк отметил, что социальные сети стали платформой для вербовки несовершеннолетних в диверсионно-террористическую деятельность. Он привёл примеры, когда подростки совершали поджоги или наносили запрещённую символику по указанию «кураторов».

За такие действия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность:

— ст. 20.3 КоАП РФ — пропаганда нацистской символики;

— ст. 205 УК РФ — террористический акт (от 10 до 25 лет лишения свободы);

— ст. 281 УК РФ — диверсия (от 10 до 25 лет лишения свободы);

— ст. 205.6 УК РФ — несообщение о готовящемся террористическом преступлении.

Куриляк призвал граждан сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных действиях, связанных с подготовкой к преступлениям.

По данным начальника Управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ ГУ МВД России по Пермскому краю Алексея Бубнова, в регионе отмечается высокий уровень вовлечения жителей в дропперство — продажу банковских карт для незаконных финансовых операций. За 9 месяцев 2025 года объём подозрительных платежей в Пермском крае составил 20,3 млрд руб.

На сегодняшний день возраст привлечения к уголовной ответственности за неправомерный оборот средств платежей наступает с 16 лет, а наказание — до шести лет лишения свободы.

