Пермяки в 2,8 раза чаще стали пользоваться сервисами для планирования Около 80% годового трафика фиксируется в весенние месяцы

Жители Перми демонстрируют растущий интерес к инструментам тайм-менеджмента: с начала 2026 года посещаемость соответствующих приложений и веб-ресурсов выросла в 2,8 раза, а среднее время одной сессии увеличилось в 2,2 раза. Об этом пишет ВЕТТА.

Поведение пользователей подчиняется выраженной сезонной динамике. Около 80% годового трафика фиксируется в весенние месяцы — в этот период люди возвращаются к активному планированию после зимнего спада. Летом интерес постепенно снижается и достигает минимума к осени. Новый подъём начинается в январе: к февралю трафик растёт в 1,5 раза, а к марту превышает исходные значения более чем в четыре раза. Продолжительность сессий также меняется в зависимости от сезона: если в начале и конце 2025 года пользователи проводили в планировщиках в среднем 10-12 минут, то весной этот показатель достигал 48-87 минут.

Возрастная структура аудитории показывает, что наиболее активно таск-менеджерами пользуются пермяки 36-45 лет — их доля составляет 30%. Следом идут группы 26-35 лет (24%), 46-55 лет (19%) и 21-25 лет (11%). По гендерному признаку преобладают мужчины — 60% против 40% женщин. При этом наблюдается различие в сезонных паттернах: мужская аудитория чаще обращается к планированию весной, тогда как женская проявляет повышенную активность в начале года и в летний период.

