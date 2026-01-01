В Еловском округе Прикамья простятся с погибшим на СВО бойцом Илье Кужлеву было 26 лет

Фото: администрация Еловского муниципального округа

В ходе СВО на Украине погиб кадровый офицер из Прикамья — 26-летний Илья Кужлев. Об этом сообщает администрация Еловского муниципального округа.

Молодой человек родился в селе Елово. Отучился в Еловской средней школе, в 2018 году отправился служить в воздушно-десантные войска.

«Ещё в школьные годы у Ильи сформировалось чувство любви к Родине и гордость за принадлежность к своему народу. Поэтому он решил стать кадровым военным, чтобы оберегать мир своих соотечественников. В 2018 году поступил в филиал Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Сызрань», — рассказали в администрации.

Затем он получил звание лейтенанта и продолжил службу в Свердловской области. В 2023 году в качеств штурмана-пилота на вертолете МИ-24 он направлялся в служебные командировки в зону СВО. После обучения в 2025 году стал штурманом-оператором на вертолете КА-52.

Он погиб 20 марта во время выполнения боевого задания. В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего. Церемония прощания состоится 26 марта в 11:00 в МБУК «Еловский культурно-досуговый центр».





