В Перми бухгалтер госучреждения обвиняется в мошенничестве на 2,9 млн рублей Сотрудница получала деньги за фиктивно трудоустроенных сотрудников

Тимур Абасов

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ведущего бухгалтера одного из госучреждений Перми. Женщину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, с апреля 2023 года по декабрь 2024-го бухгалтер вносила в реестры для выплаты зарплаты данные людей, которые не работали в учреждении. В результате на подконтрольные ей счета было перечислено более 2,9 млн руб.

За это преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

