На севере Прикамья простятся с участником СВО Алексеем Юдиным Он погиб ещё прошлом году

Фото: администрация Сивинского округа

Во время проведения специальной военной операции на территории Украины погиб рядовой Алексей Юдин из Сивинского округа. Об этом сообщили в местной администрации на официальной странице в соцсетях.

Алексей Юдин родился 30 июля 1987 года, а погиб 18 июля 2025 года. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 27 марта с 10:30. Позже, в 11:00, пройдёт траурный митинг в Бубинском доме культуры по адресу: с. Буб (ул. Бубинская, 19).

В местной администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.