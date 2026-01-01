C 1 апреля в Перми стартует комплектование дошкольных образовательных учреждений Основной период комплектования садов на 2026-2027 учебный год продлится с 1 апреля по 31 мая

Константин Долгановский

В Перми с 1 апреля стартует основной этап зачисления детей в муниципальные дошкольные учреждения. Родителям, планирующим устроить ребенка в детский сад в текущем учебном году, важно подать заявление не позднее 31 марта. В департаменте образования отметили, что особую актуальность для семей сохраняет вопрос льготного зачисления. Федеральное законодательство определяет три категории приоритетного права при распределении мест.

Преимущественное право предоставляется, если в выбранном детском саду уже воспитываются родные или сводные братья и сестры ребенка. Это упрощает логистику для семьи и позволяет детям находиться вместе. Внеочередное право распространяется на детей сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и судей. Для этих категорий предусмотрен особый порядок приема, не зависящий от общей очереди. Первоочередное право действует для детей военнослужащих, воспитанников из многодетных семей и детей-инвалидов. При наличии свободных мест в желаемом учреждении они зачисляются в приоритетном порядке.

Для применения льготы необходимо документально подтвердить статус. Подать соответствующие бумаги следует до 31 марта в территориальный отдел образования по месту регистрации. Прием ведется по вторникам и четвергам с 09:00 до 18:00. Своевременное предоставление документов гарантирует учет льготной категории при формировании списков.

Заявление на место в детском саду можно подать несколькими способами:

— через портал «Госуслуги» в электронном виде;

— лично через МФЦ;

— обратившись в районный отдел образования.

Основной период комплектования садов на 2026-2027 учебный год продлится с 1 апреля по 31 мая. Результаты распределения станут известны после 16 апреля: сотрудники детского сада свяжутся с родителями по телефону или направят официальное уведомление.

При возникновении вопросов жители Перми могут проконсультироваться в районных отделах образования по вторникам и четвергам в рабочее время (09:00-18:00), а также на официальном сайте городского департамента образования.

