В Пермском крае прекращена эксплуатация всех ледовых переправ Сегодня закрыли последнюю

Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа

В Гайнском административном округе официально завершена эксплуатация последней ледовой переправы в Пермском крае. Она соединяла п. Гайны и ур. Пернаяг. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Сотрудники краевого управления МЧС настоятельно рекомендуют жителям и гостям Прикамья воздержаться от выхода на лёд. Из-за резкого потепления это может быть опасно.

На всех участках, где ранее действовали ледовые переправы установлены предупреждающие знаки с информацией, что передвижение по льду запрещено. Нарушение запрета влечёт административные штрафы.

