Пермский музей «Ретро-Гараж» может закрыться 1 апреля Если не оплатит аренду

Музей «Ретро-Гараж» в Перми может прекратить свою работу с 1 апреля из-за проблем с оплатой аренды помещения, об этом пишет perm.aif.ru со ссылкой на соцсети музея.

В текущем году музей не смог набрать достаточно баллов для победы в конкурсе Фонда президентских грантов. Если бы учреждение получило годовую поддержку в размере 4 млн руб., это позволило бы ему продолжить свою деятельность без дополнительных финансовых затруднений. За десять лет существования музея шесть его инициатив получили поддержку Фонда президентских грантов, а проект «Аристократы Горнозаводской цивилизации» вошёл в топ-100 лучших проектов России.

«Каждый экспонат, каждая выставка и каждый детский восторг от старинных автомобилей — это результат нашей совместной работы. «Ретро-Гараж» — не просто коллекция машин. Это наша общая история и память, которую мы передадим будущим поколениям. И мы не хотим, чтобы она исчезла», — отмечают владельцы музея.

Представители музея обращались за помощью к властям, но пока безрезультатно. Музей объявил о сборе пожертвований. Стоимость аренды за три месяца составляет 1 023 000 руб.

