В Перми открылось новое семейное кафе «Ролл & Пицца» Это проект бывшего шеф-повара ресторана Gastroport

Новое семейное кафе «Ролл & Пицца» открылось в Перми на ул. 1-я Красноармейская, 31. Ранее эти площади занимало кафе «Огород». Новое заведение открыл бывший шеф-повар ресторана Gastroport Евгений Попов.

«Мы открыли второе заведение в центре города на 1й Красноармейской, 31. Ждём вас каждый день с 12 до 22», — говорится в соцсетях общепита.

В меню для посетителей есть различные виды роллов и пиццы, а также супы, горячие блюда, салаты, десерты и напитки. Помимо этого, гостям предлагают и детское меню.

Отметим, в 2017 году Евгений Попов стал бронзовым призёром финала чемпионата России «Шеф аля Русс 2017». Также он является обладателем Гран-при в номинации «Рыба по-Царски» на фестивале «Прикамская кухня» и других наград.

В период 2018-2019 годов Попов был шеф-поваром ресторана Gastroport.

