В Перми в дни открытия художественной галереи запустят специальный автобусный маршрут Он будет действовать со 2 по 5 апреля

Олег Антонов

Со 2 по 5 апреля в Перми будет организован специальный автобусный маршрут, который свяжет Театральный сквер (остановка на ул. Сибирской) со входом в художественную галерею. Этот шаттл предназначен для маломобильных граждан и семей с детьми, однако воспользоваться им смогут все желающие. Проезд на автобусе бесплатный. По будням автобусы начинают движение в 12:00 от Театрального сквера, а в выходные — в 10:00.

Автобус доставит пассажиров прямо ко входу в галерею, избавляя их от необходимости дополнительного пути. Шаттл будет легко узнать благодаря яркому брендированию, а на остановке установлен экран с расписанием и «подзвучкой» — голосом галереи.

График движения автобуса: вторник—пятница — интервал составляет 50 минут, в субботу и воскресенье — 20 минут. Время в пути занимает от 10 до 20 минут, в зависимости от дорожной ситуации.

Поскольку вход в галерею в дни открытия будет осуществляться по временным сеансам, рекомендуется заранее приобретать билеты на конкретный временной слот.

Будни: 12:00–15:00, 14:00–17:00, 16:00–19:00, 18:00–21:00.

Выходные: 10:00–13:00, 12:00–15:00, 14:00–17:00, 16:00–19:00, 18:00–21:00.

Для тех, кто предпочитает передвигаться пешком, вход в галерею можно найти от остановок общественного транспорта на улицах Горького и Островского. Вход расположен со стороны корпуса «Точка кипения» (Завод Шпагина, ул. Советская, 1б). Расстояние от ворот до здания галереи составляет около 500 м, и весь путь сопровождается обновлёнными баннерами и навигационными стойками. У входа установлены два экрана-пилона с актуальной информацией о правилах посещения.

Следует отметить, что на территорию галереи в дни открытия проезд для автомобилей будет закрыт. Исключение составят такси с опознавательными знаками, а также автомобили посетителей с ОВЗ.

Гости с личным автотранспортом смогут воспользоваться парковками за пределами «Точки кипения» и по ул. Советской.

