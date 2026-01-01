Пермское АО «Галургия» нарастило убыток до 144 млн рублей И снизило выручку

Пермский «Всероссийский научно-исследовательский институт галургии» опубликовал бухгалтерскую отчётность за 2025 год. В документе (есть в распоряжении «Нового компаньона») говорится, что институт получил выручку в 2,302 млрд руб., что на 208 млн меньше, чем в 2024-м (2,510 млрд руб.). При этом ВНИИ в 85 раз увеличил чистый убыток: с 1,7 до 144,3 млн руб.

АО «ВНИИ галургии» является комплексным институтом, занимающимся научными разработками и проектированием в калийной, соляной и сопутствующих отраслях промышленности, ведёт проектирование предприятий по добыче и переработке горно-химического сырья. В настоящее время в составе АО «ВНИИ галургии» — 14 научно-исследовательских лабораторий, 21 проектное подразделение; численность работающих на 31 декабря 2025 года составила 513 человек.

