Завод Дзержинского в Перми планирует набрать 2 тысячи новых сотрудников Предприятие реализует инвестпрограмму по модернизации производства

Завод им. Дзержинского

Константин Долгановский

На заседании Пермской городской думы стало известно о планах компании «НПО «Курганприбор», которая является собственником ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» (ЗиД). В рамках реализации инвестпрограммы новый владелец завода намерен увеличить штат работников на 2 тыс. человек. Такие данные привёл глава администрации Дзержинского района Александр Стяжкин, докладывая депутатам об итогах развития территории.

Вопрос о судьбе ЗиДа задал депутат Геннадий Сторожев.

«Год назад Вы (Александр Стяжкин — Ред.) отвечали, что намечается положительная тенденция увеличения загрузки завода, расширение производственных площадей и увеличение численности работников. Как обстоит дело с этой тенденцией в настоящее время, спустя год?», — поинтересовался депутат.

Глава района пояснил, что сейчас чиновники администрации находятся «в системном контакте с руководством предприятия». В частности, осенью 2025 года заводу в два раза увеличили гособоронзаказ.

«Та инвестиционная программа, которую я озвучивал, действует. С начала осени этого года ведут работу по увеличению штатной численности. Им (владельцам предприятия — Ред.) нужно порядка 2 тыс. работников. Ежемесячно предприятие принимает на работу от 100 до 120 сотрудников. План по гособоронзаказу принят на несколько лет вперед. В довольно устойчивом положении они находятся», — пояснил Александр Стяжкин.

Как ранее писал «Новый компаньон», в апреле 2025 года Арбитражный суд Пермского края закрыл дело о банкротстве в отношении ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского». Процедура несостоятельности продолжалась около двух десятилетий. За это время предприятие пережило наблюдение, внешнее управление, попытки заключения мирового соглашения и конкурсное производство.

В конце 2023 года АО «Научно-производственное объединение «Курганприбор» приобрело завод на аукционе за 725 млн руб. Новый собственник озвучивал планы по модернизации предприятия.

