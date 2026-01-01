Жительницу Суксунского округа Прикамья осудят за дропперство

Она передала свою банковскую карту знакомому за денежное вознаграждение

  Константин Долгановский
Прокуратура Пермского края завершила расследование уголовного дела в отношении жительницы Суксунского округа, обвиняемой по ч. 3 ст. 187 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за передачу третьим лицам банковской карты и доступа к счёту с целью совершения незаконных финансовых операций.

Согласно материалам дела, с июля по 11 августа 2025 года женщина, будучи клиенткой банка, передала свою банковскую карту знакомому за денежное вознаграждение. Она также предоставила ему удаленный доступ к своему банковскому счёту через абонентский номер для дистанционного управления финансами.

Важно отметить, что, согласно примечанию к ст. 187 УК РФ, неправомерные операции включают любые переводы, выдачи или получения денежных средств с банковского счёта без законных оснований. Передача банковской карты другому лицу, особенно с целью неправомерного использования, является уголовным преступлением, предусмотренным ч. 3 ст. 187 УК РФ.

Теперь дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Напомним, с 5 июля 2025 года в России введена уголовная ответственность для дропперов (ст. 187 УК РФ). Наказания зависят от роли в схеме. Если просто дал карту или доступ к счёту за деньги, виновному грозит штраф от 100 до 300 тыс. руб., обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы до 3 лет. Если организовывал схему или использовал чужие карты — принудительные работы до 5 лет плюс штраф от 300 тыс. до 1 млн руб., тюрьма до 6 лет с таким же штрафом.

