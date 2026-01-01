Жителя Пермского края осудят за мошенничество и отмывание денег А началось всё с покупки у сотового оператора сим-карты с привязанным мобильным банком предыдущего владельца

Следователи отдела МВД России «Краснокамский» завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации с корыстной целью), ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере) и ч. 1 ст. 174.1 (отмывание денег для придания им видимости законного происхождения) УК РФ.

В ходе следствия выяснилось, что в июне 2024 года мужчина купил сим-карту у сотового оператора. Узнав, что к этой карте привязан мобильный банк предыдущего владельца, он решил воспользоваться ситуацией.

Обвиняемый восстановил доступ к личному кабинету и оформил два займа на общую сумму 400 тыс. руб. и кредитную карту на 50 тыс. руб. на имя ничего не подозревающего человека.

Понимая, что деньги получены незаконным путем, фигурант решил их легализовать. Для этого он перевёл рубли в биткойны на свой криптокошелек, а затем через родственницу перевёл их на свою банковскую карту.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

