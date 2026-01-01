В Перми завершено расселение ещё двух аварийных домов Более 50 человек получили другое жильё или компенсации

Константин Долгановский

В Перми успешно завершили процесс расселения двух аварийных домов, расположенных в Орджоникидзевском и Свердловском районах, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В доме №3 по ул. Черняховского находились три квартиры общей площадью 140,3 кв. метра, где проживали восемь человек. В доме №53 по ул. Емельяна Ярославского было 27 квартир общей площадью 860,7 кв. метра, в которых проживали 44 человека. Все жильцы, в зависимости от формы собственности, получили денежную компенсацию или новое благоустроенное жильё.

Расселение аварийных домов проводится в рамках региональных и муниципальных программ, а также в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.