Чиновницу Осинского округа Прикамья уволили в связи с утратой доверия Она занимала пост главного специалиста отдела земельных отношений местной администрации

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Осинского района Пермского края провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства и выяснила, что главный специалист отдела земельных отношений администрации Осинского городского округа готовила документы для согласования, предоставления в аренду и отчуждения двух земельных участков в интересах своего супруга.

При этом специалист не уведомила работодателя о личной заинтересованности, которая могла привести к конфликту интересов. Более того, она не предприняла никаких мер для предотвращения такого конфликта. Впоследствии женщина уволилась по собственному желанию.

Прокуратура не согласилась с этим и обратилась в суд с требованием изменить формулировку увольнения на утрату доверия. Суд удовлетворил иск надзорного органа.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, сообщается на портале прокуратуры Российской Федерации.

