С 1 апреля электрички в Прикамье начнут останавливаться у дачных посёлков

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе Пермской пригородной компании, с 1 апреля в регионе вводится новое расписание электропоездов в связи с предстоящим дачным сезоном.

В частности, электрички, курсирующие по направлению Верещагино — Балезино (№№7152, 7153, 7155 и 7156), будут останавливаться на остановочных пунктах (оп) Хрустали, Лып и Ключевское.

Электрички от Пермь-2 до Углеуральская (№№6275, 6280, 6283, 6277) — на оп 25 км; №№6264, 6269, 6266/6265, 6268/6267, 6276, 6281 — на оп 25 км и 66 км;

Элекропоезда №№ 6274/6273 — на оп Пасечный Хутор, 56 км, Мальцево, Полетаенки, Канюки и Косьвинский.

Кроме того, вводятся дополнительные остановки по направлению Пермь-2 — Чусовская:

— №6205 — оп Казарма 30 км;

— №№6201, 6204, 6219 — оп Залесная, оп Каменка;

— №№6202, 6203, 6205, 6206 — оп Залесная, оп Каменка, оп 101 км;

— №№6205, 6206 — оп 120 км.

У электропоездов, курсирующих по маршруту Углеуральская — Кизел — Парк Калийная 6266/6265, 6268/6267, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, появится оп Пост 150 км.

