Заместителем главы минэка Прикамья назначена Екатерина Ленкова До этого она возглавляла управление налоговой политики в министерстве

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

Екатерина Ленкова стала заместителем министра экономического развития Пермского края, сообщает газета «Звезда».

До этого назначения она возглавляла управление налоговой политики в этом министерстве.

В новой должности Ленкова будет отвечать за налоговую политику, развитие малого и среднего бизнеса, а также поддержку инновационных малых предприятий в регионе.

В рамках налоговой политики Екатерине Ленковой предписано разрабатывать законодательные инициативы, отслеживать налоговые расходы и предлагать способы их оптимизации. В области поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) она будет осуществлять координацию работы региональных институтов развития, таких как центр «Мой бизнес», а также микрофинансовая и гарантийная организации. Особое внимание будет уделено развитию малых технологических компаний: Ленкова будет заниматься координацией профильного центра поддержки и реализацией мер по стимулированию технологического предпринимательства в регионе.

