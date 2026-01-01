Пермские таможенники обнаружили более 11 тысяч пачек нелегальных сигарет Изъято продукции на 700 тысяч рублей

фото: Пермская таможня

Пермские таможенники в ходе внутреннего контроля обнаружили более 11 тыс. пачек сигарет, которые не соответствуют законодательным требованиям о маркировке. Из них 3240 пачек имеют признаки контрафактности. Общая стоимость изъятой продукции превышает 700 тыс. руб., об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заместитель начальника Пермской таможни Павел Терехов подчеркнул, что борьба с нелегальным оборотом табачных изделий является важным направлением работы. Такие нарушения не только вредят экономике, но и представляют опасность для здоровья граждан, так как качество и происхождение нелегальной продукции не проверены.

Материалы проверки переданы в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю для дальнейшего анализа и принятия соответствующих мер.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.