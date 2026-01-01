Нарушителей законов на товарных рынках Пермское УФАС оштрафовало на 827 тысяч рублей В 2025 году было возбуждено шесть дел

фото: ФАС России

В 2025 году Пермское УФАС рассмотрело 230 заявлений от граждан и организаций, связанных с нарушениями антимонопольного законодательства. Жалобы чаще всего касались повышения цен на услуги связи, продукты питания и нефтепродукты, сообщает пресс-служба ведомства.

Компании «Ваш попутчик» и «АВ-Комфорт» получили предупреждения о необходимости прекратить взимание сервисного сбора с пассажиров при продаже билетов на автобусы. В их действиях были выявлены признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Предупреждения были исполнены.

Также завершено рассмотрение дел о нарушении этого закона в отношении ООО «НПФ «Парма Инжиниринг» и о картельном сговоре на торгах в отношении ООО «Автобан» и ИП Кенина А.В.

В 2025 году было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 827 тыс. руб.

