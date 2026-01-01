Международный аэропорт Пермь показал чистую прибыль в 1,4 млрд рублей Рост за год составил 35%

Константин Долгановский

АО «Международный аэропорт Пермь» обнародовало финансовые результаты за 2025 год. Первым на документ обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Выручка компании возросла на 15%, до 3,256 млрд руб., в то время как в предыдущем году она составляла 2,823 млрд. Чистая прибыль предприятия увеличилась на 35% и достигла 1,4 млрд руб., в 2026 году этот показатель составил 1 млрд руб.

Международный аэропорт Пермь находится в управлении одноименным акционерным обществом. 75% акций принадлежит холдингу «Новапорт», а остальная часть контролируется краевыми властями.

