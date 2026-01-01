В центре Перми закрылся магазин «Летуаль» В городе осталось шесть точек парфюмерно-косметической сети

Фото: 2Gis

В Перми прекратила свою деятельность ещё одна торговая точка сети парфюмерно-косметических магазинов «Летуаль». Магазин, располагавшийся в здании ЦУМа по ул. Ленина, 45, более не функционирует. На это обратило внимание издание Properm.

Информация о неактивности точки уже отображается на «Яндекс Картах», а на официальном портале бренда эта локация отсутствует в списке действующих адресов. В то же время в сервисе 2Gis она есть.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе сети, всего в Перми сейчас осталось шесть магазинов: на ул. Мира, 41/1 (ТРК «Столица»), на проспекте Парковый, 17 (ТЦ «Земляника»), ул. Революции, 13 (ТРК «Семья»), ул. Спешилова, 114 (ТРК «СпешиLove»), шоссе Космонавтов, 162б (ТРЦ «Планета») и на ул. Юрша, 86 (магазин «ЛЭТУАЛЬ»).

Процесс оптимизации розничной сети «Летуаль» в Перми стартовал ещё в середине 2025 года с закрытия магазина по ул. Ленина, 74. Позднее, осенью того же года, был закрыт магазин на углу ул. Полины Осипенко и Комсомольского проспекта. В тот период арендодатели объясняли эти изменения процессом реструктуризации, в рамках которого по всей стране подлежали закрытию 73 торговые точки.

История сети «Летуаль» началась в 1997 году с открытия первого флагманского бутика в Москве. Он занял помещение бывшего магазина «Руслан». Сегодня бренд представлен в многочисленных российских городах и активно развивает своё международное присутствие, что подтверждается запуском магазина в Катаре в 2024 году. Тем не менее, в Перми наблюдается последовательное сокращение розничной сети данного ретейлера.

