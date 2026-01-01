В Перми задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга и обратно Северную столицу атакуют БПЛА

Онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино информирует о задержках рейсов на продолжительное время.

Так, рейс ДР 569 из Санкт-Петербурга в Пермь авиакомпании «Победа», который должен был прибыть в 04:35, теперь ожидается в 13:15, а рейс FV 6581 авиакомпании «Россия», запланированный на 05:30, прибудет в 15:00.

Рейс ДР 570 из Перми в Санкт-Петербург должен был вылететь в 05:35, однако по текущему расписанию отправка ожидается лишь в 14:00, что составляет более 8 часов задержки. Аналогично, рейс FV 6582, запланированный на 06:30, перенесен на 16:00.

АО «Международный аэропорт «Пермь»

СМИ сообщают, что петербургский аэропорт Пулково работает в условиях ограничения воздушного пространства с вечера 24 марта из-за атак БПЛА.

Закрытое небо вносит корректировки в расписание. На текущий момент около 50 рейсов задержаны на вылет на два и более часа, два десятка рейсов отменены.

«Службы аэропорта готовы оперативно вернуться к обслуживанию воздушных судов сразу после снятия ограничений», — подчеркивают в Пулково.

