В России могут запретить телефоны детям до определённого возраста
Вопрос находится в стадии обсуждения
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что вопрос о запрете использования мобильных телефонов детьми до определённого возраста обсуждается, но пока не решён окончательно.
«Ненормально, когда ребёнку в возрасте трёх лет дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это влияет на его психологическое развитие. Поэтому необходимо установить определённый возраст, с которого ребёнок сможет пользоваться мобильным телефоном», — сказал Кравцов в интервью «Эмпатия Манучи».
Министр отметил, что на данный момент такое правило не закреплено в документах.
«Мы обсуждаем этот вопрос, но пока не пришли к окончательному решению. Это сложная тема», — пояснил Кравцов.
Он также напомнил, что в законодательстве уже предусмотрен запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков.
