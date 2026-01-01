В России могут запретить телефоны детям до определённого возраста Вопрос находится в стадии обсуждения

фото: freepik

freepik.com

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что вопрос о запрете использования мобильных телефонов детьми до определённого возраста обсуждается, но пока не решён окончательно.

«Ненормально, когда ребёнку в возрасте трёх лет дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это влияет на его психологическое развитие. Поэтому необходимо установить определённый возраст, с которого ребёнок сможет пользоваться мобильным телефоном», — сказал Кравцов в интервью «Эмпатия Манучи».

Министр отметил, что на данный момент такое правило не закреплено в документах.

«Мы обсуждаем этот вопрос, но пока не пришли к окончательному решению. Это сложная тема», — пояснил Кравцов.

Он также напомнил, что в законодательстве уже предусмотрен запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.