Пропавшая без вести пермячка могла попасть под влияние запрещённой в РФ организации Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от следователей доклады по делам о пропавших жительницах Самарской области и Пермского края, сообщает пресс-служба следкома.

В эфире федерального телеканала продолжается обсуждение загадочного исчезновения жительницы Самарской области, которое, предположительно, могло быть связано с деятельностью экстремистской организации, запрещённой в России. Существует версия, что пропавшая могла оказаться в тайном женском клубе. Также сообщается о похожей судьбе жительницы Пермского края, что наводит на мысль о возможной связи между двумя случаями. Следственные органы Следственного комитета России по обоим регионам ведут расследование этих уголовных дел.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям Следственных управлений по Самарской области и Пермскому краю Павлу Олейнику и Дмитрию Головкину соответственно представить доклады о ходе расследования, установленных фактах и обстоятельствах, а также учесть информацию, озвученную в телепрограмме.

