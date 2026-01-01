В Перми в 2026 году планируют отремонтировать 15 городских дорог Это более 234 тысяч квадратных метров дорожного полотна

Константин Долгановский

По информации МКУ «Пермблагоустройство», сформирован список из 15 объектов в Перми, подлежащих ремонту в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Эти работы охватят большинство районов города.

В Дзержинском районе будут отремонтированы участки улиц Решетникова, между Петропавловской и проездом Якуба Коласа, а также Строителей, от Камской до Пожарной, 18. Общая площадь работ в этом районе составит примерно 77 тыс. кв. м, а длина ремонтируемых участков превысит 3,3 км.

В Ленинском районе планируется отремонтировать участки улиц Петропавловская, от Крисанова до Попова, Луначарского, между Сибирской и Островского, Куйбышева, от Екатерининской до Пушкина, а также Комсомольского проспекта, между Монастырской и Екатерининской. Общая площадь работ в районе превысит 52 тыс. кв. м, а протяжённость ремонтируемых участков составит более 2,6 км.

Также будет проведён ремонт дороги на ул. Островского, от Революции до Советской. Этот участок находится на границе Ленинского и Свердловского районов. Площадь работ составит более 22,5 тыс. кв. м, а протяжённость — более 1,5 км.

В Свердловском районе будут отремонтированы участки улиц Революции, между Комсомольским проспектом и Сибирской, Белинского, от Комсомольского проспекта до площади Трудовой доблести, а также три участка дороги перехода «Стахановская — Восточный обход» (от Героев Хасана до путепровода через реку Егошиху и в обратном направлении, а также от путепровода до бульвара Гагарина). Общая площадь работ в этом районе превысит 51 тыс. кв. м, а протяжённость составит более 3 км.

В Кировском районе будет проведён ремонт ненормативных участков дороги на ул. Светлогорской. Площадь работ составит около 13 тыс. кв. м, а протяжённость — почти 1 км. Напомним, что ул. Светлогорская — одна из центральных улиц района, на которой расположены образовательные и социальные учреждения. В прошлом году здесь уже был проведён ремонт проезжей части, установлены дорожные знаки и восстановлена разметка.

В Мотовилихинском районе будет отремонтирован участок бульвара Гагарина, от Южной дамбы до Старцева. Площадь работ превысит 12 тыс. кв. м, а протяжённость составит 600 м.

В Индустриальном районе будет проведён ремонт ул. Леонова, от ул. Мира до ш. Космонавтов. Это станет продолжением работ, выполненных досрочно в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в прошлом году. Площадь ремонтных работ составит около 4 тыс. кв. м, протяжённость — 400 м.

Напоминаем, в 2025 году досрочно были отремонтированы 17 дорожных объектов, которые планировалось отремонтировать в 2026 году.

