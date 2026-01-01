Суд ужесточил приговор фигурантам дела о хищениях на «Пермском пороховом заводе»

Талгат Таиров

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор в отношении бывшего заместителя директора по правовым вопросам ФКП «Пермский пороховой завод» Сергея Холоимова, а также предпринимателей Руслана и Константина Кондратьевых. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в октябре 2025 года первая инстанция признала подсудимых виновными в хищении денежных средств предприятия на сумму 599 млн рублей и легализации преступных доходов. Суд назначил Холоимову семь лет лишения свободы и штраф 700 тыс. рублей, Руслану Кондратьеву (владелец ООО «Прокси») — девять лет колонии и штраф 1 млн рублей, Константину Кондратьеву (учредитель ООО «Промресурс») — восемь лет заключения и штраф 800 тыс. рублей.

Ни сторона защиты, настаивавшая на полном оправдании, ни прокуратура, считавшая назначенное наказание недостаточно строгим, с решением суда первой инстанции не согласились. По итогам рассмотрения апелляций суд удовлетворил представление надзорного ведомства.

К ранее назначенным мерам добавлено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административных функций при заключении государственных и муниципальных контрактов.

Приговор вступил в законную силу.

