В Прикамье возбуждено уголовное дело о халатности после нападения собак на ребёнка

Ирина Молокотина

Следственным отделом по городу Чайковский СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Поводом послужила информация в СМИ и социальных сетях о нападении безнадзорных собак на несовершеннолетнюю.

Инцидент произошел 22 марта 2026 года возле дома № 2/4 по ул. Мира. Распространенная в социальных сетях видеозапись запечатлела момент нападения животных на девочку. Ребенку удалось самостоятельно отогнать собак. По предварительным данным, пострадавшая не получила травм.

В рамках расследования следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за организацию работы по отлову и содержанию безнадзорных животных. Проверке подлежит соблюдение установленных регламентов и своевременность реагирования на обращения граждан.

Параллельно Чайковская городская прокуратура организовала надзорную проверку по факту инцидента. Прокурорские работники оценят полноту и качество мероприятий, проводимых уполномоченными структурами в сфере обращения с животными без владельцев. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.





