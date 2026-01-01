Пермяки смогут оплачивать проезд с помощью стикеров и брелоков Стоимость брелока или стикера составит 150 рублей

Алиса Окулова

Пермяки смогут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью брелоков и стикеров. Соответствующий проект постановления об изменениях в порядок оплаты проезда опубликован на сайте городской администрации.

Эти способы предлагаются в качестве альтернативы оплате проезда транспортной картой. Уточняется, что стоимость брелока или стикера будет составлять 150 руб. Для того чтобы совершить оплату, материальный носитель также нужно будет прикладывать к валидатору.

Постановление за подписью главы города Эдуарда Соснина вступает в силу с 15 апреля.

