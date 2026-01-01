С 25 марта на улице Строителей в Перми вводят временные ограничения движения

Константин Долгановский

В Перми с 25 марта вводятся временные ограничения движения на улице Строителей в зоне пересечения с бульваром Преображенского. Причиной стало возобновление капитального ремонта данного участка.

До конца мая транспортный поток в обоих направлениях будет организован по одной полосе. Протяженность ремонтируемого отрезка — 720 метров. В рамках работ планируется обустройство тротуаров, остановочных павильонов для общественного транспорта, а также монтаж пешеходного перехода со светофорным регулированием.

Цель проекта — создание дополнительного выездного маршрута из деревни Кондратово, что позволит разгрузить транспортную инфраструктуру микрорайона. Автолюбителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки в зоне проведения работ.

