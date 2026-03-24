Губернатор Прикамья провел переговоры с руководством Социалистической Республики Вьетнам

Пресс-служба правительства Пермского края

Делегация Пермского края под руководством губернатора Дмитрия Махонина приступила к работе в Социалистической Республике Вьетнам в рамках бизнес-миссии. В состав делегации вошли представители региональных предприятий и сотрудники пермского политеха.

В ходе официального визита глава Прикамья Дмитрий Махонин провёл переговоры с вице-премьером Правительства Социалистической Республики Вьетнам Хо Куок Зунгом. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере образования и науки, наращивание торгово-экономических связей, а также развитие туристического обмена.

Товарооборот между Пермским краем и Вьетнамом демонстрирует устойчивый рост: за последний год показатели экспорта и импорта существенно увеличились. На сегодняшний день Республика занимает 17-е место в списке торговых партнёров региона. Основу поставок из Прикамья составляют химическая и нефтехимическая продукция, лесоматериалы, целлюлозно-бумажные изделия. Стабильное сотрудничество с вьетнамскими контрагентами выстроили такие предприятия, как «Сорбент», «Уралкалий», «УралХимСорб», «Новомет-Пермь».

В образовательной сфере акцент сделан на развитии совместных научных исследований и запуске сетевых программ, ориентированных на запросы индустриальных партнёров.

Туристическое направление также показывает положительную динамику: Вьетнам остаётся одним из наиболее популярных направлений для жителей Пермского края. С конца ноября 2025 года из Перми запущены прямые чартерные рейсы в Камрань — курортный город на побережье Вьетнама. Программа полётов продолжится и в 2026 году. За январь—февраль авиаперевозками воспользовались порядка 3 тысяч пассажиров, что на 25% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Ещё одна деловая встреча прошла в Ханое с заместителем министра промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Фан Тхи Тханг. Участники обсудили пути укрепления внешнеторгового сотрудничества, промышленной кооперации и технологического обмена, в частности в энергоёмких отраслях и топливно-энергетическом комплексе.

Замглавы минпрома Вьетнама Фан Тхи Тханг подтвердила заинтересованность в развитии партнёрства. С вьетнамской стороны выражена готовность к взаимодействию в сфере лёгкой промышленности, включая экспорт материалов для швейного производства. Также прозвучало приглашение представителям Пермского края принять участие в ежегодной промышленной выставке в Хошимине, которая состоится в сентябре.

Отдельное внимание уделено поиску новых бизнес-контактов и возможностям локализации пермских производств на территории Вьетнама. В рамках программы промышленники Прикамья посетят ключевые производственные площадки, чтобы ознакомиться с технологическими процессами и оценить потенциал для совместных проектов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.